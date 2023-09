11 settembre 2001, l'attentato terroristico che ha cambiato New York e gli Usa

È il giorno più buio degli Usa, il calendario segna 11 settembre 2001. Gli attacchi a New York sono improvvisi e non vengono da terra. È mattina, qualcuno si è svegliato da poco, quando sta per accadere qualcosa di imprevedibile: il volo della American Airlines 11, in viaggio da Boston a Los Angeles, centra una delle Twin Towers, simbolo di New York, alle 8:46. Diciassette minuti dopo, alle 9:03, il volo 175 della medesima compagnia, si schianta sulla Torre Sud. È il panico, la paura prende il sopravvento, le telecamere iniziano a filmare e trasmettere in diretta TV il più efferato attacco terroristico.