22 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle di New York, Biden presiede la cerimonia dall'Alaska

Negli Stati Uniti oggi è il giorno del ricordo. In migliaia si presso memoriali, caserme dei vigili del fuoco, municipi e campus per ricordare il 22esimo anniversario del più sanguinoso attacco terroristico sul suolo americano. Quasi 3.000 persone persero la vita l'11 settembre del 2001 negli attentati di al Qaeda alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono .

Al World Trade Center è arrivata la vicepresidente Kamala Harris con il sindaco di New York, Eric Adams, l'ex sindaco Michael Bloomberg, la governatrice dello stato di New York, Katie Hochul, e il senatore democratico Chuck Shumer. Una bandiera americana viene portata nella piazza del memoriale dell'11 settembre dai rappresentanti di tutte le forze dell'ordine che quel giorno sacrificarono in gran numero la loro vita. Durante la cerimonia verranno letti i nomi di tutte le vittime, scanditi da 6 momenti di silenzio, a ricordare l'ora in cui furono colpite le torri, il Pentagono venne attaccato e il volo 93 si schiantò in Pennsylvania.

La First Lady Jill Biden visiterà il Memorial al Pentagono, assieme al segretario alla Difesa Lloyd Austin. Il secondo gentiluomo Doug Emhoff visiterà Shanksville in Pennsylvania.