Djokovic vince gli Us Open battendo Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. 24esimo slam per lui

Novak Djokovic ha vinto per la quarta volta lo Us Open, sconfiggendo per 3 set a 0 in finale Danil Medvedev, 6-3 7-6 6-3 i parziali. In una finale molto combattuta durata oltre 3 ore, il campione serbo si conferma sempre più numero uno al mondo della classifica Atp e si aggiudica il suo 24esimo Slam su 36 finali disputate, un record assoluto.

Getty Novak Djokovic - Daniil Medvedev Us Open 10/09/23

Match combattuto, a dispetto del punteggio, una partita fisica, giocato sulle prime di servizio e gli scambi prolungati da fondo campo tra due specialisti della difesa. Nel primo set Djokovic ha sbagliato pochissimo. Decisivo il tie break del secondo set quando Medvedev, numero tre del seeds e specialista del cemento, è stato ad un passo dal portarsi sul punteggio di 1 set pari, uno scenario ch avrebbe potuto mutare il corso della partita. Ma Djokovic ha resistito ad un calo fisico e nel terzo set ha dominato nuovamente l'avversario. Per Djokovic si tratta di una rivincita, dopo che nel 2021 proprio Medvedev gli aveva impedito di vincere tutti e 4 tornei del Grande Slam in un solo anno, sconfiggendolo sul terreno di gioco veloce dello stadio Arthur Ashe. Il tennista serbo inoltre quest'anno è tornato a disputare tornei negli Stati Uniti dopo l'esclusione dello scorso anno per non essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid.

Afp Novak Djokovic e la dedica a Kobe Bryant