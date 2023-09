28enne travolto e ucciso da automobilista che scappa. 75enne muore in bici investita da camion

Non si ferma la scia di sangue sulle strade italiane.

A Milano, in poche ore, hanno perso la vita due persone travolte mentre erano a piedi e in bicicletta.

Poco dopo le 8 di mattina, una donna di 75 anni che stava transitando in bici tra via Rogoredo e via Impastato è stata investita da un mezzo pubblico durante una svolta. La ciclista, che ha subìto un trauma importante a una gamba a causa dello schiacciamento dell'arto da parte di una delle ruote del bus, è stata soccorsa dai medici e trasportata all'ospedale San Raffaele dove però è deceduta poco dopo.

La notte tra sabato e domenica ha perso la vita in un attimo un 28enne italiano, di origini bulgare, falciato mentre attraversava la strada da un automobilista che non si è fermato a soccorrere ma anzi è fuggito a tutta velocità.

Il ragazzo era da poco uscito con alcuni amici dall'Alcatraz, famosa discoteca del capoluogo. Solo nella serata di domenica l'automobilista, un uomo di 30 anni si è costituito in caserma dai carabinieri ammettendo di essere l'autore dell'investimento. Sulle prime ha denunciato il furto della sua auto pensando forse di riuscire a farla franca. Poi però ha cambiato idea e ha deciso di confessare. "L'ho investito io", ha ammesso ai carabinieri, i quali poi hanno allertato la Polizia Locale di Milano che era intervenuto sul luogo dell'incidente. Ora il giovane dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale L'uomo si è poi costituito nella mattinata di oggi. Si tratta di un 30enne che si è recato dai carabinieri ammettendo di aver investito lo sfortunato ragazzo.