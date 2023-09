5 indagati per il sequestro di Kata, tra loro 2 zii. I genitori: "La nostra famiglia non c'entra"

"Ho fiducia in mio fratello e in mio cognato, li conosco bene, sono sicuro che non sanno niente e hanno detto tutta la verità", "incolpare la mia famiglia mi offende", ha aggiunto l'uomo.

"In procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vogliamo sapere almeno qualcosa. Siamo con l'angoscia di non sapere nulla, quindi fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare tante cose, che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, la mia famiglia, e questo non va bene".

I due zii della bambina indagati, uno paterno e uno materno sono: il 19enne Marlon Edgar Chicclo e Abel Alvarez Vasquez, il quale attualmente è in carcere nell'ambito dell'inchiesta su un presunto racket degli alloggi nell'ex hotel Astor. Gli altri indagati sono Alberto Dinu Sorin, 29enne romeno, Rosmery Puillco Oquendo, 31enne peruviana, Sharllin Jhilary Huaman Oquendo, 26enne peruviano.

Anche la madre di Kata è convinta dell'estraneità ai fatti del fratello e del cognato Marlon, il giovanissimo fratello di Miguel Angel.

"Mi auguro che questa indagine avvicini alla verità-ha detto la mamma della piccola Kata nel corso della conferenza stampa-. Siamo sicuri che gli zii non c'entrino nulla. Spero solo di trovare mia figlia". Katherine Alvarez ha spiegato: "Non avevo un debito con nessuno, l'unica verità è che noi non sappiamo nulla, non c'entriamo nulla, basta gettare ombre sulla nostra famiglia. Sono tre mesi che non sappiamo nulla. Escono cose non vere e quello che è venuto fuori ieri lo sapevamo già. Voglio sapere la verità, voglio risposte. Io ho detto tutta la verità dal primo giorno".

Kathrine, sempre rispondendo ai giornalisti, ha detto di non conoscere gli altri indagati. La madre di Kata ha detto che è stata aperta una raccolta di fondi "necessari - ha chiarito - per trovare Kata e per compensare le persone che dicono la verità". "Io spero di trovare mia figlia, sono passati tre mesi - ha detto in lacrime - pensate come mi sento. Speravo che qualcuno parlasse, che dicessero la verità, ma nessuno finora ha parlato".