A Nairobi il primo vertice sul clima. Presidente Ruto: "Nostre risorse possono fermare i migranti"

Oltre 30mila delegati, tra i quali 25 capi di Stato e di governo per "L'Africa Climate Summit", il primo vertice africano prende il via oggi a Nairobi in Kenya. Una settimana di scambi e possibili soluzioni nella “crescita verde” organizzata congiuntamente dalla Repubblica del Kenya e dalla Commissione dell’Unione Africana. L'intento è quello di guidare la crescita sostenibile a "livello globale", ponendo L'Africa in prima linea contro i problemi causati dai cambiamenti climatici.

"Non siamo solo una miniera di risorse, siamo la riserva di energia per risolvere molti problemi mondiali e portarci verso l'obbiettivo delle emissioni zero", ha detto a Nairobi il presidente kenyano William Ruto nel suo discorso di apertura in diretta tv. Il presidente, arrivato al summit a cavallo di una bici elettrica, ha rivolto un pensiero alla Cop28 di novembre a Dubai, centrando anche uno degli obiettivi principali delle cancellerie europee: ovvero che aiutando il continente africano a sfruttare ed "estrarre, raffinare e produrre" le proprie risorse, non si migliorerebbe solo il clima e l'economia dell'Africa, ma sarebbe anche "la maniera migliore per fermare l'immigrazione".

Eppure gran parte del sostegno promesso non è ancora arrivato, ha detto il presidente a guida del Paese con 1,3 miliardi di persone, che ricava il 93% della sua energia da fonti rinnovabili e ha vietato la plastica monouso (buste di plastica).

“Dobbiamo vedere immediatamente la consegna dei 100 miliardi di dollari promessi ogni anno dai paesi ricchi a quelli in via di sviluppo nella finanza climatica”, ha incalzato Simon Stiell, segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima. Più di 83 miliardi di dollari in finanziamenti per il clima sono stati dati ai paesi più poveri nel 2020, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente ma ancora al di sotto dell’obiettivo prefissato 2009. “Abbiamo abbondanza di energia pulita e rinnovabile ed è fondamentale utilizzarla per la nostra prosperità".

Eppure nonostante il Kenya sia il fiore all'occhiello tra i Paesi africani, altrove, quasi 600 milioni di africani non hanno accesso all’elettricità, in barba al vasto potenziale per l’energia solare e altre fonti rinnovabili. E' necessario prevedere e monitorare il cambiamento climatico per evitare migliaia di morti e miliardi di dollari di danni, cose che hanno effetti ben oltre il continente. “Quando accadrà l’apocalisse, accadrà per tutti noi”, ha avvertito Ruto.