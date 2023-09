“A voce nuda”, corto sui ricatti sessuali via web. Con Andrea Delogu e la partecipazione di Mr Rain

Sextortion, un ricatto sessuale realizzato attraverso il web. E' questo il delicato tema al centro del cortometraggio realizzato da Rai Cinema a cui hanno partecipato, tra gli altri, Andrea Delogu e Ginevra Francesconi e a cui ha partecipato anche Mr Rain. Il lavoro, in contemporanea all’anteprima al Festival del Cinema di Venezia, è disponibile anche in streaming su Rai Play.

Nel solo mese di agosto 2023 la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha raccolto oltre 200 segnalazioni per questo reato, ancora in gran parte sommerso. Spesso le vittime sono giovani, tra 15 e i 17 anni, e non sanno come comportarsi. Così, attraverso la storia della musicista diciassettenne Camilla, “A voce nuda”, porta al Festival del Cinema di Venezia, con la sua grande risonanza mediatica, un tema sociale importante, per denunciare situazioni che la cronaca purtroppo spesso racconta e i cui finali, talvolta, sono drammatici.

Camilla, con la passione e il talento per la musica, viene ricattata da uno sconosciuto che la getta in un incubo, annientandola, facendole provare terrore e vergogna.

“A voce nuda” ha vinto la quinta edizione del contest “La realtà che NON esiste”, ideato nel 2019 dalla produttrice Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures con Rai Cinema. Il contest è un’iniziativa di Digital education, nato per promuovere prodotti che raccontino agli adolescenti e alle loro famiglie le minacce e le opportunità del web, dei social network e delle nuove tecnologie.

Presenti alla proiezione, fra gli altri, il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni e Barbara Strappato del Servizio di Polizia Postale e Comunicazioni; gli interpreti Andrea Delogu, Luigi Fedele, Ginevra Francesconi, Julia Magrone e Mr Rain, la cui canzone “Supereroi” è nel film. La Polizia Postale ha collaborato alla realizzazione del cortometraggio, che ha uno scopo divulgativo ed informativo. Il regista è Mattia Lobosco, anche sceneggiatore con Niccolò Bottero.