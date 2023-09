Agguato a Roma, 38enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar tabacchi di Tor Bella Monaca

E' stato freddato in pieno giorno mentre era in auto con accanto la compagna. Teatro del fatto di sangue Tor Bella Monaca, dove nel pomeriggio, attorno alle 17.15, un 38enne italiano è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Ferdinando Quaglia. Un agguato consumato tra la gente del quartiere che ha vissuto attimi di paura.

"Ho sentito sei colpi e ho visto un uomo che fuggiva, aveva la barba. Prima aveva proprio cercato quell'auto, e anche la donna è stata colpita", racconta un uomo che era in strada con i figli. "Sono stati attimi di panico veramente, la gente urlava e io ho pensato a proteggere i miei bambini".

La compagna della vittima, rimasta ferita a un ginocchio, è stata trasportata dal 118 al policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, arrivata sul posto per i rilievi con la Scientifica che avrebbero trovato dei fori di proiettile sullo sportello lato guida della macchina della vittima. La pista privilegiata è quella del regolamento di conti.

Con l'agguato di oggi si torna a sparare a Tor Bella Monaca, una delle piazze di spaccio della Capitale. Lo scorso sabato, un'attivista, Maricetta Tirrito coordinatrice di "Laboratorio Una Donna", è stata colpita con una bottiglia mentre stava pulendo una delle strade dello spaccio. Un'aggressione seguita a quella a don Coluccia- parroco della zona e da 25 anni impegnato contro criminalità e spacci di droga- che sfuggì a un tentativo di investimento sventato da un agente della sua scorta mentre era in corso una marcia per la legalità. E l'iniziativa di pulire le aree dei pusher, fatta con Ama,il minisindaco Nicola Franco ha deciso di renderla strutturale:si chiamerà 'Le carovane della sicurezza' e servirà perripristinare decoro e legalità.