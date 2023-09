Al via lo sciopero in tre stabilimenti General Motors, Stellantis e Ford: prima volta per gli Usa

E' scattato alle 6 (ora italiana) lo sciopero di 13mila lavoratori che incrociano le braccia dopo che è fallita la trattativa per un accordo con le tre principali case automobilistiche Usa per un aumento dei salari e il rinnovo dei contratti collettivi, scaduti ieri.

Come promesso, il sindacato United Auto Workers ha dato il via alla protesta in tre impianti General Motors, Ford e Stellantis contemporaneamente per la prima volta nei suoi 88 anni di storia.

Lo sciopero negli stabilimenti di assemblaggio in Michigan, Ohio e Missouri segnerà probabilmente il futuro del sindacato e dell’industria automobilistica americana, che sta affrontando la complessa transizione verso la produzione di veicoli elettrici.

Il presidente di United Auto Workers (Uaw) ha designato i tre impianti in cui è partita la mobilitazione e ha esortato i sindacalisti degli altri stabilimenti a essere pronti a prendere il posto degli scioperanto in funzione dell'evoluzione delle trattative. "Stasera, per la prima volta nella nostra storia, colpiremo tutti i Big Three contemporaneamente", ha detto il presidente del sindacato Shawn Fain in un webcast due ore prima della scadenza del contratto.

Fain ha detto che il sindacato sciopererà in uno stabilimento di ciascuna delle tre principali case automobilistiche: uni mpianto GM a Wentzville, Missouri; una struttura Stellantis a Toledo, Ohio; e uno stabilimento Ford a Wayne, Michigan. Fain ha aggiunto che lo sciopero mira a massimizzare la pressione sulle aziende mentre i negoziati continuano.