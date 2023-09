Lampedusa, non si fermano gli sbarchi: arrivati 300 migranti nella notte

L'ong ha riferito di aver perso i contatti con altri 24 migranti . "Ci hanno chiamato una volta e dopo non siamo più riusciti a riconnetterci". Anche in questo caso il gruppo proveniva dalla Libia. "Non conosciamo il loro destino attuale - dicono da Alarm Phone - poiché le autorità non condividono alcuna informazione come al solito".

E da Alarm Phone viene lanciato un nuovo Sos dal Mediterraneo centrale per 52 persone partite da Bengasi, in pericolo di vita nelle acque internazionali a largo della Libia . "Chiedono soccorso urgente. Riferiscono forti piogge e temono per la loro vita. Le autorità sono allertate e chiediamo il salvataggio immediato in un luogo sicuro".

Continua così a rimanere elevata l'attenzione sulle coste italiane all'indomani dell'annuncio da parte del governo Meloni delle nuove norme in materia migranti e del piano von der Leyen per il sostegno all'Italia. La presidente del Consiglio italiano è attesa oggi all'Onu dove porterà la questione dell'emergenza migranti.

Intanto, secondo quanto riferito dalla stazione radio privata Mosaique FM, 1.200 persone sono state fermate dalle unità di sicurezza tunisine. Si tratta di individui di diverse nazionalità che intendevano attraversare il Mediterraneo verso l'Europa. L'operazione ha riguardato la provincia sud-orientale di Sfax: stando a quanto riferito da Houcemeddine Jbabli, portavoce della Guardia Nazionale tunisina, sono finiti in manette anche diversi organizzatori delle traversate per mare e sono state sequestrate le imbarcazioni di legno su cui avrebbero viaggiato.

La provincia di Sfax è un importante punto di partenza per i migranti, che di norma scelgono l'isola di Lampedusa, a solo 80 km dalle coste tunisine, come prima tappa del loro viaggio in mare verso l'Italia.

"Abbiamo scoperto che i migranti venivano trasportati in condizioni disumane, in barche nascosti sotto assi di legno, in camion sotto file di mattoni. Questa tratta di esseri umani fa male al cuore. Alcuni raid hanno permesso di catturare dei latitanti e di sequestrare in un locale quasi 200mila dinari in contanti, stiamo parlando di gente che commercia in persone e la campagna continua". Ha raccontato il portavoce della Guardia nazionale tunisina. "Un migrante - ha aggiunto - è stato addirittura scoperto in un camion per il trasporto di pietre, nel traghetto che da Sfax vaalle isole Kerkennah, un altro è stato scoperto nel bagagliaio di un'auto".

E sono arrivati a Porto Empedocle, con il traghetto di linea Cossyra salpato ieri sera da Lampedusa, i 190 migranti dopo la ripresa dei trasferimenti dall'hotspot della maggiore delle isole Pelagie. Dopo un'intera notte, trascorsa in navigazione sui posti a sedere della motonave, uomini e donne, molti dei quali giovanissimi, si sono incolonnati e hanno raggiunto l'attigua tensostruttura, controllati dalla polizia.

Al cancello, ad attenderli, c'erano i volontari della Croce rossa che hanno distribuito loro sacchettini ricolmi di viveri e bottiglie d'acqua. I 190 sono stati fatti sedere nel piazzale dell'area di transito dove verranno controllati e identificati.

Sempre ieri, la prefettura di Agrigento è riuscita a trovare quattro pullman di compagnie di autolinee e due di polizia ed Esercito che consentiranno il trasferimento di 600 persone dalla tensostruttura di Porto Empedocle da dove si sono verificate le fughe di almeno un centinaio di migranti.

Questa mattina altri 450 migranti partiranno con la Galaxy, mentre altri 180 saranno trasferiti con i voli. Al momento ci sono circa 1544 migranti all'hotspot di contrada Imbriacola.