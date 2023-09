Un anno fa era un chiosco sulla spiaggia di Ostia: ora è una palafitta in bilico sul mare che avanza

Nell’ultimo spettacolo che ho fatto con Piero Angela all’Auditorium, gli hanno chiesto: “sui cambiamenti climatici ci sono due posizioni: gli ottimisti e i pessimisti, Lei dove si colloca?”. Lui ha risposto così: “io non sono uno scienziato, ma nel dubbio ragiono con prudenza. Lei supererebbe un autotreno in curva? Nel dubbio dobbiamo comportarci da pessimisti e mettere mano ai rimedi subito.”

Questa è Ostia. L’ultima volta che sono venuto qui, pochi mesi fa, aldilà di questo chiosco c’erano dieci metri di spiaggia prima del mare. Oggi la spiaggia non c’è più. È il mare che è salito o la spiaggia che è stata portata via? Poco cambia perché oggi in questo punto il mare è più alto di un metro o la costa più bassa di un metro.