All'asta una lettera di Hemingway: "Così sono sopravvissuto a due incidenti aerei in Africa"

Che la vita di Ernest Hemingway (1899-1961) fosse stata leggendaria e avventurosa, piena di imprese oltre che di grande letteratura, non lo si scopre certo oggi. Eppure, a rileggere una sua lettera del 1954, venduta all’asta da Nate D. Sanders Auctions a Los Angeles per 237.055 dollari, si trova conferma di quanto ricca e incredibilmente rocambolesca, da vero romanzo d’avventure, sia stata la sua esistenza. Proprio come nelle storie che ha raccontato nei suoi capolavori. Nella missiva, indirizzata all’avvocato Alfred Rice, Hemingway parla di come sopravvisse a due incidenti aerei consecutivi (nel giro di due giorni) mentre era in Africa con la moglie Mary, durante un safari. Nel manoscritto autografo di quattro pagine, lo scrittore statunitense, Premio Nobel per la letteratura nel 1954, descrive anche le strazianti ferite che quegli incidenti gli provocarono e di come uccise un leone in Kenya, con una pistola tenuta insieme con del nastro adesivo.

(GettyImages) Ernest Hemingway in uno scatto del 1924

Due incidenti aerei consecutivi: l’incredibile disavventura del “Papa” Il 23 gennaio 1954 Hemingway e sua moglie Mary stavano arrivando alla fine di un safari in Africa quando si imbarcarono in un viaggio aereo per fotografare le cascate Murchison in Uganda. Tuttavia, il Cessna su cui si trovavano si schiantò mentre il pilota tentava un atterraggio di emergenza per evitare di colpire uno stormo di ibis. Trascorsero la notte nella giungla e i notiziari riferirono che Hemingway era morto. Il giorno successivo furono prelevati da una barca di turisti: saliti a bordo di un secondo volo, rimasero feriti nell’incendio che scoppiò a bordo durante il decollo; il velivolo si schiantò ed esplose. La coppia riportò gravi ferite, dalle quali Hemingway non si riprese mai del tutto. Nella lettera - scritta il 17 aprile 1954 (erroneamente datata 1953) - Hemingway scrive: “Il problema è all'interno del mio corpo, dove è stato rotto il rene destro e sono stati feriti fegato e milza”. L’autore Premio Nobel scendeva nei dettagli: “Non potevo scrivere molte lettere a causa del braccio destro ustionato fino all'osso, di terzo grado, e mi dava crampi (lo fa ancora un po'). Ma le dita erano bruciate e anche la mano sinistra aveva ustioni di terzo grado, quindi non potevo scrivere”.

GettyImages Un'immagine giovanile dello scrittore statunitense (1930)