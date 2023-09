Amato ancora su Ustica: "Perchè proprio ora? Ho voluto lanciare una sfida, per bisogno di verità"

Il sasso nello stagno continua a propagare i suoi cerchi: “Con l'intervista ho voluto lanciare una sfida, per arrivare alla verità su Ustica” spiega oggi l'ex presidente del Consiglio, e della Consulta, Giuliano Amato, in un intervento su La Repubblica, circa le sue recenti dichiarazioni a proposito della strage del 27 giugno 1980. Amato aveva detto chiaro e tondo che ad abbattere il Dc9 Itavia era stato un missile sparato da un caccia francese, nell’ambito di un’operazione militare segreta della Nato finalizzata a uccidere il leader libico Mu'ammar Gheddafi, sui cieli del Tirreno in quella sera di 43 anni fa. Amato, oggi pomeriggio alle 18.15, terrà un incontro pubblico presso l'Associazione Stampa Estera, per tornare ancora sull'intervista che ha suscitato un dibattito così acceso.

“Chi sa parli ora: questo il senso dell'appello rivolto ai testimoni reticenti, gli ultimi sopravvissuti di una generazione che si sta estinguendo” spiega ancora l’esponente socialista, vicino a Bettino Craxi. Rispetto alla domanda ‘Perché proprio ora?’, il presidente emerito della Consulta non si sottrae e motiva dicendo che, alla base, vi è stato il “bisogno di verità, che a una certa età diventa più urgente, con il tempo davanti che si accorcia ogni giorno”.

Quanto alle molte congetture sulla tempistica delle dichiarazioni, “di sicuro fascino romanzesco” (una nuova verginità politica, ambizioni quirinalizie “mai esauste”, impulso distruttivo verso il governo della destra, guastare i rapporti già fragili con la Francia), Amato rivela che “la verità è molto più banale: le interviste nascono perché c'è un giornale che le chiede”. E che “la richiesta viene accolta se l'intervistato ha maturato nel tempo la volontà di rendere testimonianza”.

Il suo racconto “non aspirava a rivelare segreti sconosciuti, ma ad avvalorare una ricostruzione, custodita in centinaia di pagine scritte dai giudici, nelle svariate perizie, anche nelle inchieste di giornalisti bravi come Andrea Purgatori”; ricostruzione che “si è dovuta arrestare davanti a più porte chiuse”. Sul caso Ustica, “in questi 43 anni, la mia non è stata una presenza muta” assicura poi l'ex premier. “Forse anche io, pur mosso dalla volontà di far luce, non ho avuto all'epoca la forza per impormi sulle forze ostili e reticenti? Può darsi” ammette. Riguardo all'invito al presidente francese a fare chiarezza, “per la sua totale estraneità politica ai fatti, e per la libertà che può derivargliene, Macron potrebbe aiutare a restituire giustizia a 81 vittime innocenti” sostiene ancora Amato, che ritiene questa “una straordinaria opportunità per rinsaldare il rapporto tra i due Paesi”.