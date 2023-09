“Amore-Rispetto-Cura”. La Fashion Week, dedica un evento alle donne in terapia oncologica

A Milano, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, nella sala Medicinema, per l' apertura della Settimana della Moda, ha organizzato l'evento "Amore - Rispetto - Cura", dedicato alle donne in terapia oncologica, promosso da Medicinema Italia ETS, l'unica organizzazione nazionale riconosciuta per l'utilizzo del Cinema e dell'arte a scopo di cura, e dall'Associazione Naschira partner di Barrett International Group di Virginia Barrett (attrice, regista e musicista) che, impegnata da tempo nel sostegno di persone malate di cancro e dei loro familiari, in collaborazione con l'Associazione Attivecomeprima e con Herald Editore, realizza eventi a favore delle donne.

All'iniziativa parteciperanno Marco Bosio, direttore generale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ed Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia.

La giornata è divisa in tre diversi momenti: la rappresentazione coreografica "Silent Opening", la sfilata "Fashion Show" con le donne in cura oncologica, e la sezione finale con proiezioni, reading, presentazioni e incontri di realtà che lavorano ogni giorno per la sensibilizzazione e la cura dell'universo femminile.

In apertura la rappresentazione "Silent Opening" a cura di Silvia Criscione su musiche originali di Gabriele Saro, con accessori moda (come le bandane) realizzate da Silvana Sila. Protagoniste di questo evento donne di varie età (baby & teenagers models dell'Agenzia Casting Bambini e Ragazzi di Francesca Rotundi, modelle professioniste e curvy, donne dell'Associazione "Attivecomeprima"), in abiti di colore rosso che simboleggia forza e rinascita, bianco per la purezza e nero a indicare sofferenza, che si esibiranno in una coreografia iconica e spiazzante rispetto alla routine ospedaliera. Il segnale importante che la performance vuole lanciare è l'importanza del rispetto, dell'amore e della cura che ogni donna deve a se stessa e che gli altri devono a tutte le donne che attraversano la sofferenza legata alla malattia.

Il momento "Fashion Show", invece, prevede la sfilata con le donne in cura chemioterapica e donne che hanno vissuto o stanno vivendo momenti di vita particolarmente difficili legati alla salute fisica e psicologica. Parte attiva della sfilata l'Associazione "Attivecomeprima". La stilista curatrice del Fashion Show, Giusy Porru, titolare del brand Eclettica, è a sua volta una donna che ha vissuto in prima persona la malattia oncologica. "Sfilare con grazia ed eleganza - dicono gli organizzatori - è un modo per recuperare autostima e amore per se stesse e per il proprio corpo vessato dalla malattia. In un contesto notoriamente glamour come la Fashion Week di Milano, è importante lanciare un messaggio sulla bellezza femminile, che ha mille sfaccettature e non si può ingabbiare nelle bellezze mainstream suggerite dalla Moda".

La proiezione del corto "La Vita dopo" di Elisa Fagioli, e il breve dibattito con il pubblico, precedono il reading dei versi "Acqua" di Caterina Blandino sul tema della guarigione del corpo e dell'anima con musiche originali di Fausto Bizzarri, e la presentazione del progetto editoriale "Donne d'amore - racconti e non solo" (Herald Editore), nato dall'intento di raccogliere le riflessioni e le opere dei vincitori del Premio Internazionale "Donne d'Amore" dedicato all'universo femminile, che prevede una sezione speciale per la medicina.

Chiude l'esibizione della vincitrice Sezione Danza del Premio Dinushi Philipsz (con una coreografa dello Sri Lanka) e l'intervento dell'artista "speciale" Thomas Prearo vincitore della Sezione Arte (scultura).

Premiati per l'impegno ed assistenza nella cura: Fulvia Salvi (presidente Medicinema Italia ETS), Paolo Vintani (farmacista), Alberto Ricciuti (presidente Associazione "Attivecomeprima"), e per la costante attenzione all'universo femminile Wella Professionals - Carmelo Spina, hair stylist impegnato nel sociale.

Altra iniziativa vicina a chi è affetto dal tumore è la XXI edizione di “Corri la vita”, che si svolgerà a Firenze, domenica 24 settembre. La manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno, prevede una corsa che parte dal parco delle Cascine e arriva a Piazza della Signoria, e si pone come obiettivo quello di superare le 30mila presenze. A meno di una settimana dal via sono state vendute oltre 25mila magliette e le due testimonial, Chiara Ferragni e Federica Pellegrini, hanno posato proprio con la maglia 2023 firmata da Salvatore Ferragamo.