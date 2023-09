A Lampedusa continuano gli sbarchi. Berlino: "Sì alla sorveglianza aerea e navale"

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. Al molo Favarolo sono giunti 33 migranti tunisini, fra cui una donna. A soccorrere il barchino sul quale viaggiavano è stata la Cp302 della Guardia costiera. Il gruppo, dopo il triage sanitario, verrà trasferito all'hotspot dove, al momento, ci sono 1.104 ospiti. Sull'isola, dove ieri c'è stata la visita della premier Giorgia Meloni, insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, sempre ieri ci sono stati 7 sbarchi con un totale di 271 migranti. "Alle visite seguano i fatti", ha detto il vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, che ieri ha rappresentato l'amministrazione comunale nel corso della visita istituzionale. La premier “ha potuto constatare le condizioni in cui versa l'isola dopo l'ondata di sbarchi dei giorni scorsi”, ha detto Lucia. "Il governo e la Regione si sono subito messi a disposizione per una pulizia straordinaria dell'isola sia a terra, ma soprattutto lungo le coste. Mi auguro che alle parole dette seguano i fatti. Fatti che si dovranno concretizzare con lo stoccaggio dei barchini alla ex stazione Loran così come promesso, con la pulizia straordinaria dell' isola, con lo svuotamento dell' hotspot".

A Roma il ministro dell'Interno Francese Nel pomeriggio di oggi è attesa in Italia la visita del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, che ha annunciato si recherà a Roma per discutere di cooperazione europea in merito all'afflusso dei migranti a Lampedusa. "Su richiesta del presidente (Emmanuel Macron) andrò a Roma questo pomeriggio", ha dichiarato ai media Europe1/Cnews, spiegando che la Francia vuole in particolare "aiutare (l'Italia) a tenere la sua frontiera" esterna.