Antonio Tajani annuncia la nomina dell'Ammiraglio Dragone a Presidente del Comitato Militare NATO

A luglio la nomina del Capo di Stato maggiore della Difesa Cavo Dragone era stata congelata dopo il vertice degli alleati a Vilnius. In quella sede gli olandesi avevano chiesto la proroga di un anno per l’ammiraglio Rob Bauer, al pari di quella decisa per il segretario generale Jens Stoltenberg.

L'ammiraglio Cavo Dragone

Il nuovo Presidente del Comitato militare della Nato è entrato in Accademia navale nel 1976 (corso Invicti) e uscito nel 1980. Dopo un breve periodo a bordo della Fregata “Orsa” è scelto per frequentare le scuole di volo della US Navy e al rientro partecipa alla missione in Libano.

Conseguito nel 1990 il brevetto per i caccia convenzionali imbarcati e l'abilitazione di pilota di aviogetto negli USA, nel settembre 1991 diviene il primo comandante del Gruppo Aerei Combattenti sulla portaeromobili "Garibaldi" fino al 1993.

L'11 settembre 2008 è chiamato al vertice del Raggruppamento Subacquei (COMSUBIN). Completa così la sua esperienza di comando a bordo di navi, di forze aeree e di forze speciali.

Dal 13 ottobre 2011 al 17 ottobre 2014 ha ricoperto l'incarico di Comandante dell'Accademia navale. Dal 3 novembre 2014 al 26 giugno 2016 è capo del Comando Interforze per le operazioni delle Forze Speciali.

Il 19 ottobre 2021 il Consiglio dei ministri lo promuove al grado di ammiraglio e lo nomina Capo di Stato Maggiore della Difesa.