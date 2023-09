Apple presenta i nuovi Iphone 15: scocca in Titanio e caricabatteria in linea con l'Ue

Svelati oggi da Apple a Cupertino i nuovi attesi prodotti pensati per la mobilità. Arrivano, nella versione 15, i nuovi Iphone che saranno dotati per la prima volta di scocca in titanio e che saranno proposti nelle ormai quattro classiche varianti: base, Plus, Pro e Pro max. I nuovi iPhone 15 presentati hanno poi la porta Usb-C per la ricarica, un annuncio atteso da tempo con cui la società di Tim Cook abbandona dopo 11 anni il suo sistema Lightning, una scelta obbligata anche a causa della normativa di Bruxelles che ha messo i produttori tecnologici di fronte alla scadenza del 2024 per adeguarsi. La norma è stata prevista per favorire i consumatori, diminuire i rifiuti elettronici e migliorare il riciclo.

GettyImages Apple, Tim Cook durante la presentazione del nuovo IPhone 15

La presentazione di Apple è stata molto spostata sull'ambiente con la società che ha lanciato il primo Apple Watch costruito con il 100% di energia rinnovabile, in attesa di diventare completamente 'carbon neutral' nel 2030. Le quattro versione dei nuovi Iphone mantengono le dimensioni degli anni precedenti ma con cornici intorno allo schermo più sottili e hanno a bordo - soprattutto nelle versioni Pro - una fotocamera potenziata, con un chip che li rende più performanti, previsto, ma solo per il Pro max, lo zoom ottico più potente mai visto su un iPhone: 5x con l'estensione dello zoom che arriva fino a 120 mm, in termini fotografici. L'ideale per scattare primi piani e foto naturalistiche .

Altra novità è il soccorso stradale via satellite, un modo con cui, a partire dagli Usa, gli automobilisti potranno sfruttare l'iPhone per richiedere assistenza per problemi durante il viaggio. I telefoni saranno disponibili dal 22 settembre e i prezzi per i modelli Pro, quelli più accessoriati, partono da 999 dollari e 1.199 dollari, che in versione europea dovrebbero diventare 1.229 e 1489 euro. "Ogni anno cerchiamo di innovare la nostra linea di iPhone, per renderla più funzionale e utile. Questa volta siamo andati oltre", ha detto l'amministratore delegato Tim Cook durante l'vento presentazione, annunciando anche che i visori per la realtà mista Vision Pro saranno disponibili a inizio 2024.

Per quanto riguarda i nuovi Apple Watch, presentati dalla vicepresidente Lisa Jackson nelle “Series 9 e Ultra”, Cupertino ha studiato anche un materiale riciclato per i cinturini, artificiale ma con consistenza del cuoio. Prevista poi una più profonda integrazione con Siri, l'assistente digitale di Apple. Focus sulla salute: basterà chiedere all'IA il proprio peso o il livello di battito cardiaco affinché l'orologio esegua le misurazioni dovute. Sul dispositivo debuttano anche i gesti per interagire con l'orologio: basterà un doppio tap di pollice e indice per rispondere ad una chiamata o accendere il display. I nuovi prodotti Apple arrivano in un momento in cui il mercato degli smartphone segna il calo maggiore dell'ultimo decennio, calo che sta smorzando la domanda dei consumatori e allungando i cicli di aggiornamento. Ma arrivano anche in un momento in cui le controversie geopolitiche tra Stati Uniti e Cina - che pensa divietare ai suoi dipendenti pubblici l'uso dell'iPhone per sicurezza nazionale - hanno fatto perdere in due giorni alla società 200 miliardi di capitalizzazione. Ulteriori ombre sul mondo tecnologico le getta il processo iniziato negli Stati Uniti contro Google, processo che potrebbe cambiare il mondo digitale.