Sì del consiglio dei Ministri al dl Caivano, Meloni: "Lo Stato ci mette la faccia"

“Quello di oggi è il segno di uno Stato che decide di mettere la faccia anche su materie che sono molto complesse e difficile da risolvere. Siamo andati lì, a Caivano, con l'idea di provare a fare di quello che oggi viene raccontato come un problema un possibile modello per il futuro, ci siamo chiesti se una concentrazione di attenzione, di risorse, di strumenti, potesse cambiare la faccia di quel territorio. Abbiamo deciso di prendere" uno di quei territori difficili e "provare a dimostrare che se ci si mette tutta la buona volontà le cose possono cambiare davvero. È una sfida non semplice". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei ministri. La premier si è aggiunta gli altri ministri in conferenza stampa solo in un secondo momento.

''Questo decreto legge intende individuare un modello di intervento che varrà nell'immediato per Caivano e poi, a scadenze successive, per lo stesso territorio'', ma "anche per altre aree particolarmente degradate", purché ne ricorrano "le condizioni''. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in una conferenza stampa dopo il Cdm presentando il cosiddetto dl Caivano. “È un modulo di intervento che non intende solo contrastare la piaga della criminalità dei minori ma anche offrire un'alternativa alla strada, allo spaccio e al crimine stesso” ed ha aggiunto che "è stato il frutto di un lavoro corale di più ministri e delle loro strutture".

Il primo articolo del cosiddetto dl Caivano ''prevede l'istituzione di una struttura commissariale che metterà a disposizione 30 milioni di euro per un primo intervento di risanamento del territorio e il passo prioritario sarà il ripristino del Centro sportivo'' Delphinia, che era un ''fiore all'occhiello del territorio prima di diventare una discarica'' ed è stato nominato Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, come commissario per la riqualificazione di Caivano. Il neo commissario alla riqualificazione di Caivano è "un dirigente medico dell polizia di Stato che conosce molto bene il territorio", ha spiegato il sottosegretario Mantovano, sottolineando che "Fabio Ciciliano conosce molto bene il territorio. Tra l'altro, a suo tempo, faceva i suoi allenamenti come atleta di pallanuoto nella piscina del Centro sportivo di Caivano...''.

Tutti i ministri presenti alla conferenza stampa hanno preso la parola. Il Ministro Nordio: “col decreto Caivano è stata rafforzata la sanzione nei confronti dei genitori o comunque di chi esercita la capacità genitoriale che abbandona i figli o i tutelati, non li fa andare a scuola o li ritira anzitempo: questo reato di abbandono o di dispersione assoluta - come viene chiamato tecnicamente e che fino a ieri era punito in modo in termini di contravvenzionali, con una sanzione praticamente platonica - l'abbiamo elevato al rango di delitto, quindi con la pena della reclusione". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Caivano.

"Sicuramente devono esistere determinati presupposti, però responsabilizzando in questo modo i genitori, crediamo che indirettamente venga aiutato il minore in questo percorso di non solo di rieducazione, ma di educazione", ha chiarito il ministro. Ministro Piantedosi: "L'istituto dell'ammonimento del questore viene esteso anche ai minorenni di età compresa tra i 12 ed i 14 anni per reati con pena non inferiore a 5 anni" e ha aggiunto "Abbiamo introdotto l'ammonimento per il reato di bullismo. Era previsto per il cyberbullismo, così abbiamo omogeneizzato la normativa".

La ministra Roccella: "Lo stupro di Caivano ha riaperto il dibattito sull'esposizione dei minori ai siti pornografici. Tutto questo produce danni alla salute perché produce dipendenza. Gli esperti ci dicono che la prima età di accesso è di 6-7 anni. Caivano lo ha fatto emergere e don Patricello lo ha detto proprio. Noi vogliamo sollecitare e sostenere la responsabilità educativa, in primo luogo attraverso la famiglia. Lo abbiamo fatto implementando il parental control, sono app che esistono già ma che non sono usate. Noi vogliamo che il parental control sia in prospettiva automatico, offerto in tutti i device. Come i seggiolini che hanno l'allarme in automatico.

Il Ministro Fitto si è soffermato sulla nuova Zes (Zona economica speciale al Sud), in luogo delle attuali otto. Le Zes potranno beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Questo per una migliore "visione di insieme" con una struttura unica. Il ministro ha reso noto che ci saranno "2.200 assunzioni pagate con risorse Ue fino al 2029, 71 unità andranno nell'amministrazione centrale, tutto i resto vanno in capo ai Comuni e alle Regioni".

Il decreto Sud prevede uno stanziamento di 45 milioni al comune di Lampedusa "per svolgere una sorta di compensazione per il disagio fortissimo che il Comune di Lampedusa sta vivendo". Ed ha aggiunto : “Abbiamo normato per la prima volta le aree interne, c'è una serie di norme di riferimento che puntano ad avere un quadro per utilizzare le risorse del fondo coesione per tutti quei comuni delle aree interne che vivono una condizione di disagio soprattutto legato allo spopolamento".