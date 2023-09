Arresti convalidati per i giovani che hanno sparato da un'auto in corsa contro i passanti

Si è tenuto presso il tribunale di Latina il processo per direttissima dei due ragazzi di 18 e 21 anni che, insieme a due minorenni ed una quinta persona riuscita a fuggire, nella notte tra giovedì e venerdì hanno sparato con una carabina ad aria compressa da un'auto in corsa, ferendo in tutto sette persone nel giro di un'ora tra Terracina e San Felice Circeo, in provincia di Latina. Nell'auto, fermata dai carabinieri dopo un breve inseguimento, sono stati trovati e sequestrati, oltre alla carabina ad aria compressa, anche un coltellino e alcuni grammi di cocaina.

Il magistrato ha convalidato gli arresti, applicando la misura dei domiciliari e rinviando l'udienza al 28 settembre. Gli altri due minorenni coinvolti sono stati denunciati.

I sette i feriti, tra cui una guardia giurata in servizio, hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i sette e i dieci giorni. I reati contestati ai giovani sono quelli di violenza e lesioni aggravate da motivi abietti e futili mediante l'utilizzo di armi.