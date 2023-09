Arriva 'It Alert', il sistema che segnala le emergenze. Oggi test in Lombardia, Molise e Basilicata

Uno squillo telefonico con un suono particolare, diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati, accompagnato dal testo di un messaggio: “Questo è un messaggio di test del sistema allarme pubblico italiano. Una volta operativo vi avviserà in caso di grave emergenza".

I Test in Lombardia, Molise e Basilicata

Lo hanno ricevuto oggi alle 12 in punto tutti i cittadini agganciati a celle telefoniche in Lombardia, Molise e Basilicata. Il messaggio è arrivato automaticamente sui cellulari con un suono squillante e riconoscibile.

Si tratta del primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-Alert nelle tre regioni. Il sistema di allerta è promosso dal Dipartimento di Protezione civile e permette, una volta superata la fase di sperimentazione, di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

Per riceverlo non serve un'app, il messaggio arriva sullo smartphone con una notifica sonora. Chi lo riceve non ha nulla da temere e non deve fare nulla tranne leggere il testo e 'toccare' lo schermo, ristabilendo così le funzioni del telefono, per non visualizzarlo più.

Il sistema di allerta è in fase di sperimentazione; quando sarà operativo si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti in stabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici.

"I recenti eventi che hanno colpito non soltanto la Lombardia, ma tutto il territorio nazionale - spiega Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile - dimostrano come il cambiamento climatico sia un fenomeno che richiederà sempre di più il nostro impegno. Essere in grado di informare in modo tempestivo e capillare la popolazione, in caso di calamità naturali, è e sarà sempre più importante. In quest'ottica, il sistema IT-Alert è uno strumento prezioso che, una volta conclusa la sperimentazione, potrà essere impiegato al servizio di tutti i cittadini".