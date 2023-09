Arriva l'anticiclone africano fuori stagione, caldo estivo

Arriva l'anticiclone africano fuori stagione. L'alta pressione di origine subtropicale si espanderà, come era avvenuto a luglio, fino alla Scandinavia: sono previste anomalie termiche, cioè scarti di temperatura rispetto alle medie climatologiche del periodo, fino a +12°C nella Lapponia svedese, +10°C tra Finlandia, Repubbliche Baltiche, Germania, Francia ed Inghilterra. In Italia, specie al Nord, avremo 7-8 gradi oltre la media del periodo.

Non si toccheranno i 40-45 gradi come a luglio. La previsione è di temperature massime di 35-36 gradi contro i 42-44° medi dei picchi di luglio, seppur in presenza di un anticiclone africano del tutto simile al Caronte pienamente estivo. Nel weekend e per almeno una settimana tornerà il sole e il caldo su tutta l'Italia.