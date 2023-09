Italia-Cile decisiva: promosso Arnaldi, Sonego ancora meglio di Musetti, in forse Vavassori

La compagine cilena, fa veramente paura, spinta dal n. 22 del ranking Nicolas Jarry. Serve da parte degli azzurri una prova convincente, magari con un punteggio netto, Volandri deve valutare molto bene i tennisti da mandare in campo viste anche le defezioni, e le polemiche dell'ultim'ora. Arnaldi in campo a qualunque costo, vista la forma soprattutto nel doppio insieme a Bolelli. Il cileno Cristian Garin, che ha faticato non poco contro il non irresistibile Leo Borg, figlio del grandissimo Björn, non ha impressionato più di tanto. La sfida con Jarry è fondamentale, in campo uno tra Sonego e Musetti, ma chi? Scelta complicata per il Capitano non giocatore Volandri, il piemontese dovrebbe avere maggiori possibilità di scendere in campo. Sonego, infatti, in Davis contro tennisti meglio classificati nel ranking ATP è stato sempre in grado di esprimere il proprio tennis e nello stesso tempo, in un precedente ha battuto il cileno. Non sarà comunque una passeggiata di salute.