Assalto al Congresso, 22 anni all'ex leader dei "Proud Boys" Enrique Tarrio

La condanna (finora) più pesante colpisce uno che quel giorno non era lì.

Enrique Tarrio, 39 anni, nato a Miami da genitori cubani, il 6 gennaio 2021 assistette all'assalto di Capitol Hill da un hotel a Baltimora, a circa 45 miglia dagli eventi.

Non era sulla scena dell'insurrezione orchestrata dai più scatenati sostenitori di Trump perchè due giorni prima era stato arrestato, all'arrivo a Washington da Miami, per l'incendio di una bandiera con la scritta "Black Lives Matter" in una chiesa. Al momento del suo arresto, la polizia gli trovò nello zaino cartucce per fucili d'assalto con il logo dei Proud Boys - l'organizzazione di estrema destra di cui Tarrio è stato leader dal 2018 al 2021 e che era diventata assai popolare in certi circoli repubblicani.

Fu rilasciato con l'ordine di allontanarsi da Washington, cosa che fece con qualche ritardo e comunque continuando a coordinare i suoi a distanza - centinaia di messaggi che si sono trasformati in altrettante prove a carico.

La sua storia personale non poteva alleggerire la situazione. I Proud Boys, che propugnano la superiorità della razza bianca e dell'uomo sulla donna, hanno spesso messo in pratica l'uso della violenza politica contro avversari e minoranze etniche.

Alzandosi a parlare prima della pronuncia, Tarrio si è appellato alla clemenza della corte e ha definito il 6 gennaio “una vergogna nazionale”, chiedendo scusa ai poliziotti che difesero i palazzi delle istituzioni e i deputati costretti a fuggire o trovare riparo. Non è bastato: dei più di 1100 procedimenti aperti per i fatti di quel giorno, la sentenza che colpisce Tarrio è al momento la più pesante: un leader dei Proud Boys e il fondatore degli Oath Keepers - altra formazione di estrema destra - hanno ricevuto 18 anni ciascuno per il loro coinvolgimento.

La decisione di queste ore su Tarrio, peraltro, cade proprio mentre il dipartimento di Giustizia prepara il processo a Trump di fronte allo stesso tribunale di Washington, con l'accusa di avere illegalmente tentato di sovvertire il risultato elettorale.