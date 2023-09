Attacchi informatici in forte aumento. Urso: “Cybersicurezza è una necessità e opportunità"

I paesi più colpiti

Il terzo posto dell’Italia deriva da un totale di 174.608.112 malware intercettati. Più attacchi si sono registrati solo negli Stati Uniti e in Giappone . In quarta e quinta posizione ci sono India e Brasile.

Il ministro Urso: “Investire sulla cultura del rischio digitale”

Siamo partiti in ritardo rispetto ad altri Paesi ma stiamo cercando di recuperare per mantenere il passo per garantire una tutela ai cittadini che oggi devono avere a che fare anche con minacce informatiche . Stiamo cercando di investire molto sulla cultura del rischio digitale e questo è un elemento che deve pervadere qualsiasi persona perché nel momento in cui si aumenta la consapevolezza del rischio si inizia a tratteggiare una strategia. Abbiamo tanti strumenti ma bisogna cercare di semplificare e investire nelle capacità di miglioramento”.