Aumentano in tutto il mondo i tumori tra i giovani: +80 per cento negli ultimi 30 anni

Negli ultimi 30 anni, il numero di casi di cancro tra le persone di età inferiore ai 50 anni è aumentato di quasi l'80% in tutto il mondo. Lo scrive il Guardian. Il numero di diagnosi di tumore è aumentato da poco più di 1,8 milioni nel 1990 a oltre 3,2 milioni nel 2019, secondo lo studio pubblicato su una rivista specializzata in medicina oncologica, BMJ Oncology. Ogni anno muoiono oltre un milione di giovani malati di cancro. Gli scienziati ritengono che l'aumento sia legato alla cattiva alimentazione, all'alcol, al tabacco, all'inattività fisica e all'obesità. Si presume che i casi in questa fascia di età aumenteranno di un ulteriore 21% entro il 2030.

La ricerca è stata condotta da ricercatori di diverse università, dall'Università di Edimburgo, (Regno Unito) alla Scuola di medicina dell'Università di Zhejiang, al Centre for Public Health della Queen's University Belfast.

I risultati, evidenzia un editoriale collegato, ribaltano l'opinione diffusa sui tipi di cancro che colpiscono tipicamente le persone sotto i 50 anni. Anche se i tumori tendono ad essere più comuni nelle persone anziane, l'evidenza suggerisce che i casi tra i giovani sotto i 50 anni sono in aumento in molte parti del mondo a partire dagli anni '90, osservano gli autori. Ma la maggior parte di questi studi si sono concentrati sulle differenze regionali e nazionali; e pochi hanno esaminato la questione da una prospettiva globale o i fattori di rischio per i giovani adulti, affermano i ricercatori. Nel tentativo di colmare queste lacune di conoscenza, gli scienziati hanno attinto ai dati dello studio Global Burden of Disease 2019 per 29 tumori in 204 paesi e regioni, hanno esaminato l'incidenza (nuovi casi), i decessi, le conseguenze sulla salute e i fattori di rischio tra i 14 e i 49 anni, per stimare la variazione percentuale annuale tra il 1990 e il 2019. Risultato: nel 2019 le nuove diagnosi di cancro tra gli under 50 sono state complessivamente 1,82 milioni, con un incremento del 79% rispetto al dato del 1990. Nel complesso, il cancro al seno ha rappresentato il maggior numero di questi casi e dei decessi associati, rispettivamente 13,7 e 3,5/100.000 nella popolazione mondiale.