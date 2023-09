Seduta debole in Europa, orfana di Wall Street. I principali chiudono intorno alla parità: Milano invariata, Francoforte -0,10%, Londra -0,16%, Parigi -0,24%. A Piazza Affari spicca il balzo di Telecom +3,46% in vista delle operazioni sulla rete, mentre Mps scivola del 3,67% in attesa di novità dal governo. Lo spread si allarga a 171 punti base, il rendimento decennale sale al 4,29%.

Il gas scende a 33,5 euro al mwh, sale il petrolio del Brent e sfiora gli 89 dollari al barile.