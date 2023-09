Avvio di settimana in calo

Indici in lieve calo a Wall Street, all'inizio della settimana delle banche centrali. Mercoledi', la Federal Reserve annuncera' la sua decisione sui tassi d'interesse e presentera' le previsioni dei banchieri. Intanto sale ancora il prezzo del petrolio, col Wti a 91,3 dollari e il Brent a 94,5. In Europa la seduta prosegue negativa: Milano -0,91% Londra -1,29%, Parigi -0,65%, Francoforte -0,89%. Si allarga lo spread tra Btp e Bund, 181 punti base, il rendimento decennale sale al 4,52%. A Piazza Affari in evidenza i bancari, scivola Moncler -3%, male anche Eni -2,3% e A2a- 2,7%.