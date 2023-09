Avvio in ribasso per le borse europee

Apertura negativa per i mercati sulla scia delle borse asiatiche. Milano perde lo 0,50%, Parigi -1%, Francoforte -0,58%. A Piazza Affari in calo ancora Mps -1,30% reduce da un'altra seduta di perdite pesanti mentre il governo deve decidere cosa fare della quota in suo possesso. Sale il prezzo del gas, 34 euro al mwh, stabile il petrolio del Brent a 88 dollari il barile mentre il rendimento del decennale si amplia al 4,32%.

Future in ribasso per l'avvio di Wall Street che riapre oggi dopo la festività del Labor Day.