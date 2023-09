Bambino di 10 anni annega nel lago di Garda, due coetanei riescono a salvarsi

Un bambino di 10 anni è morto annegato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, dopo essersi tuffato nel lago dal ponte San Giovanni con altri due amici che invece sono riusciti a trarsi in salvo. Il corpo del ragazzino è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia, che si trovavano già sul lago per un addestramento, e con i sanitari del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarlo per quasi un'ora: ma purtroppo era rimasto troppo tempo esanime in acqua e non c'è stato nulla da fare.

Dalle prime informazioni raccolte, i ragazzi si sono tuffati dal ponte, in una zona nella quale è vietata la balneazione e la vittima non è più riemersa. Durante l'estate la Polizia locale ha rilevato molte infrazioni al divieto in quella zona, comminando numerose multe, in particolare nei confronti di giovani arrivati a Peschiera dai comuni vicini. In quel punto l'acqua è profonda circa 2 metri e mezzo. Gli altri due ragazzi sono invece riusciti a raggiungere la riva, ma ora sono sotto choc per la sorte del loro amico. Sta indagando la squadra nautica della Polizia di Stato sulle cause della tragedia, al momento non sono note le generalità del piccolo.