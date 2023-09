Banche, salgono gli interessi sui prestiti e depositi: tasso medio sui mutui più alto da 11 anni

La stretta della Bce (Banca Centrale Europea) si ripercuote su economia e credito.

Secondo quanto emerge dall'ultimo bollettino mensile dell'Abi, sulla scia degli aumenti ai livelli di riferimento operati dalla Bce, i tassi sui prestiti in Italia continuano a salire. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato del 4,29%, in lieve rialzo rispetto a luglio e il massimo dall'aprile del 2012.

Ad agosto il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 4,48% rispetto al 4,42% di luglio, una escalation che ha come effetto un deciso calo dei prestiti a imprese e famiglie.

I finanziamenti ad agosto sono scesi del 3,3% rispetto ad un anno prima, accentuando la tendenza già registrata a luglio quando erano scesi del 2,2%. La contrazione riguarda in particolare le imprese (-4,0%).

Crescono anche le sofferenze nette che a luglio sono state pari a 16,5 miliardi di euro, in aumento di 2,2 miliardi.

Il bollettino dell’Abi di settembre rende noto anche che il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) in agosto 2023 è cresciuto ancora toccando il 3,36%, 307 punti base al di sopra rispetto allo 0,29% che questa voce segnava nel giugno 2022 (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi della Banca centrale europea). A luglio 2023 questo tasso era il 3,28% in Italia, superiore a quello medio dell'area dell'euro (3,15%).

Sempre ad agosto il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è aumentato allo 0,80%. Il tasso sui soli depositi in conto corrente è cresciuto allo 0,40%, tenendo conto, dice l'Abi, che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento.

Secondo l'associazione bancaria gli effetti della politica monetaria restrittiva avviata dalla Bce da oltre un anno si stanno manifestando, anche su aspetti economici di più ampio respiro, ad esempio nella variazione negativa del Pil italiano nel secondo trimestre e nella riduzione della produzione industriale. E questi effetti "possono cogliersi anche nel mercato bancario in Italia", dice l'Abi.