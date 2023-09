Bebe Vio vince in Coppa del Mondo a Busan, ora è quinta nel ranking mondiale

Bebe Vio ha vinto la tappa di Coppa del mondo di scherma paralimpica a Busan, in Corea del sud: è il quarto oro consecutivo (su altrettante prove) da quando ha ripreso a gareggiare lo scorso marzo. Prima il successo a Pisa, seguito da quelli di Nimes a maggio e Varsavia a luglio.

L'azzurra nella finale a squadre ai Giochi di Tokyo si era sublussata il gomito e da allora è stata ferma per quasi 2 anni. Oggi vince la gara di fioretto femminile B.

Nei quarti di finale la fiorettista delle Fiamme Oro ha superato la georgiana Irma Khetsuriani con un netto 15-5 raggiungendo così la certezza di una medaglia. In semifinale fila tutto liscio per Vio che batte la giapponese Anri Sakurai 15-2 regalandosi il match per l'oro. La vittoria è poi arrivata sulla thailandese Jana, numero 1 del ranking mondiale, per 15-1. Undicesimo posto per una sfortunata Alessia Biagini che, dopo una buona fase a gironi, ha incrociato Bebe Vio e si è fermata nel tabellone da 16.

Un'assenza dalle gare l'aveva fatta crollare nel ranking mondiale: con questi 4 ori Vio è tornata tra le prime 5 del mondo. Ora i mondiali a Terni dal 3 all'8 ottobre.

Due gli argenti odierni, firmati da Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A e da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, mentre è di bronzo la prova di Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile A.