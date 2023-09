Biden in Vietnam, dopo il G20 una tappa strategica per le relazioni nell'Indo Pacifico

Dopo il viaggio in India per il G20, il tour diplomatico del presidente USA Joe Biden continua e fa tappa in Vietnam. Una fermata strategica per le relazioni con l'Indo Pacifico. Qui, grazie alla firma di una partnership, gli Stati Uniti posizioneranno i rapporti economici con i vietnamiti a un livello più alto, ovvero al pari della Cina.

È una visita questa che sugella anni di dialogo non semplice, una trattativa di distensione dei rapporti che aveva già visto quattro presidenti americani in visita dopo la guerra durata dal 1955 al 1975. Clinton nel 2000 e poi George W. Bush nel 2006 e Obama nel 2015, e poi anche Trump.

Ad oggi per Hanoi i principali partner sono Cina, Russia, India e Corea del Sud, ma Biden punta a diventare un alleato del Paese dal punto di vista economico: “Gli USA sono la maggiore economia mondiale”, ha ricordato nella conferenza stampa.

Quello che oggi ha firmato con la massima autorità vietnamita, Nguyen Phu Trong, rappresenta un ulteriore progresso nel piano statunitense per contrastare l'influenza cinese. "Questo nuovo status favorirà la prosperità e la sicurezza nella regione, una delle più importanti del mondo", ha annunciato Biden dopo aver visto Nguyen Phu, che è anche segretario generale del partito comunista del Vietnam.

Biden ha inquadrato questo rafforzamento delle relazioni con il Vietnam nella rete di alleanze che ha tessuto da quando è arrivato alla Casa Bianca nel gennaio 2021 (come il rilancio dell'alleanza di difesa Quad e la creazione nel 2021 del patto tripartito Aukus, l'acronimo in inglese da Australia, Regno Unito e Stati Uniti).

"Non voglio contenere la Cina, voglio essere sicuro che abbiamo un rapporto con la Cina", ha affermato Biden. "Il presidente Xi sta incontrando delle difficoltà economiche, voglio il successo della Cina in base e nel rispetto delle regole", aggiunge il presidente.

La produzione di semiconduttori e chip

In pratica, l'accordo mira a rilanciare la produzione di semiconduttori in Vietnam, visto che il Paese si è già affermato come un importante centro manifatturiero regionale e che alcune aziende americane, come Intel, considerano come una destinazione produttiva alternativa alla Cina. Biden ritiene che la produzione di chip sia una questione chiave per l'economia e la sicurezza degli Stati Uniti, soprattutto considerando il forte dominio del mercato della Cina e la possibilità che le catene di approvvigionamento possano essere nuovamente interrotte, come è avvenuto durante la pandemia.