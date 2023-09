Borse deboli, bene Milano con i bancari

Seduta mista per le piazze europee che seguono Wall Street nell'attesa delle decisioni della Fed. Milano in controtendenza chiude in rialzo col Ftse Mib che avanza dello 0,60%. Francoforte -0,40%, Parigi e Londra chiudono poco sopra a parità mentre i listini Usa proseguono in rosso. A Piazza Affari brilla Mps +6,41%, e in generale tutti i titoli bancari bene anche Telecom +3,19% ed Eni 1,89% mentre scivolano Diasorin -4,99% e Cnh -4,66%,

Si conferma il rialzo del prezzo del petrolio, col Brent sopra i 95,5 dollari al barile, si rafforza anche il prezzo del gas, a 36,6 euro al mwh.