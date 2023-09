Borse europee caute in attesa della Bce, euro debole

L' attesa per la decisione della Banca centrale europea di giovedì spinge alla prudenza gli operatori di mercato, e indebolisce le Borse europee. Archiviato il cauto ottimismo di ieri, oggi chiudono in lieve calo Parigi e Francoforte, Milano recupera in chiusura e sale a +0,20%. Di nuovo in controtendenza Londra, ovviamente meno interessata alle mosse dell'Eurotower, che sale di quasi mezzo punto percentuale.

Tra i singoli titoli, a Piazza Affari bene Stellantis (+2,59%) dopo l'accordo di massima raggiunto nella notte con i sindacati americani per il rinnovo dei contratti nei suoi stabilimenti negli Stati Uniti. Scivola invece Campari, peggiore del listino principale con un calo di oltre i il 4 per cento dopo il cambio al vertice.

Giornata all'insegna della prudenza anche a Wall Street: indice Dow Jones sulla parità, Nasdaq in calo dello 0,6%.

Mentre sui mercati valutari continua a indebolirsi l'euro, ormai appena sopra quota 1,07 nei confronti del dollaro - poco più di due mesi fa toccava i massimi da fine 2021 superando quota 1,12.