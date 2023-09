Borse europee chiudono in rialzo la dopo decisione della Bce e i dati sulle vendite al dettaglio Usa

È una reazione decisamente positiva quella delle Borse dell'eurozona alle mosse della Banca centrale europea. Chiudono in netto rialzo tutti i listini principali, accelerando ulteriormente nell'ultima parte di seduta. Milano sale dell'1,37%, Parigi dell'1,19%, Francoforte di poco meno dell'1%. A sostenerle non tanto la decisione sui tassi d'interesse, questo aumento di 25 punti base che era abbastanza atteso, ma le parole del comunicato che lo accompagna. E in particolare la frase che dice che il livello dei tassi raggiunto, se mantenuto abbastanza a lungo, darà un contributo sostanziale al ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% - parole che sembrano sottintendere, nelle interpretazioni di operatori e analisti, che salvo grosse sorprese nei dati macroeconomici in arrivo questa lunga fase di rialzo dei tassi sia finita. A dare una spinta ulteriore, un dato arrivato dagli Stati Uniti, quello sulle vendite al dettaglio che ad agosto aumentano più delle attese, dello 0,6% contro una previsione a +0,2%. Cosa che spinge anche Wall Street, con l'indice Dow Jones in rialzo dello 0,7%. Mentre sul fronte delle materie prime continua a salire il prezzo del petrolio. Il Brent europeo, che sfiora i 93,6 dollari al barile, ma anche il Wti americano, che per la prima volta da novembre dello scorso anno torna sopra quota 90.