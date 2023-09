Borse europee in lieve calo, il petrolio Brent sale a 92 dollari

Avvio in calo per i mercati europei, dopo l'andamento misto di ieri. A Milano -0,12% per l'indice Ftse Mib (a quota 28.519.punti) dopo +0,21% di ieri. Nel resto d'Europa appena sotto la parità anche gli indici di Londra, Francoforte e Parigi. Sono variazioni limitate che riflettono il clima di attesa di queste ore. Domani la Bce deciderà sui tassi di interesse: gli analisti, gli economisti, le stesse proiezioni che vengono fatte sui prezzi dei titoli di Stato a breve termine dicono tutti la stessa cosa, cioè che c'è sostanzialmente un pareggio nelle probabilità di una pausa o di un nuovo rialzo da 25 punti base.

Oggi l'inflazione di agosto negli Stati Uniti, alle 14.30. L'attesa degli analisti è che risalga al 3,6%, dal 3,2% di luglio, mentre l'inflazione di fondo dovrebbe scendere leggermente, dal 4,7% al 4,3%.

In evidenza il petrolio: il prezzo del Brent è sopra i 90 dollari da poco più di una settimana, dopo il prolungamento dei tagli alla produzione fino a fine anno da parte di Arabia Saudita e Russia. Ieri ha toccato i 92 dollari (oggi 92,33) dopo che un rapporto dell'Opec ieri ha previsto un calo delle scorte petrolifere mondiali di circa 3,3 milioni di barili al giorno nei prossimi tre mesi. Secondo un'analisi di Bloomberg sarebbe il calo maggiore dal 2007.

Intanto i riflettori sono su Apple, che ieri ha presentato le ultime novità sui prodotti. Negli scambi notturni a mercati chiusi, il titolo è prima sceso fino al 2%, poi ha recuperato, tornando attorno alla parità.