Borse europee positive, a Piazza Affari bene le banche

Accelerano in chiusura le Borse europee, già sostenute dalla speranza di una pausa nei rialzi dei tassi d'interesse nella riunione di giovedì della Banca centrale europea. Fa eccezione solo Londra, meno influenzata dalle scelte dell'Eurotower, che si ferma appena sopra la parità. Tutti positivi gli altri listini principali e soprattutto Piazza Affari, che è la migliore con un +1,03%. A sostenerla il settore bancario che guadagna terreno grazie a indiscrezioni su una nuova revisione del progetto di tassa sugli extraprofitti.

Aiutano questa risalita anche le previsioni aggiornate della Commissione europea, che rivede al ribasso le stime di crescita per l'eurozona e i paesi membri. Un controsenso solo in apparenza: un ulteriore rallentamento della crescita economica è infatti un argomento in più a supporto dello stop ai rialzi dei tassi, perché quantifica l'impatto negativo sul Pil, industria e mercato del credito.

Moderatamente positiva anche Wall Street, che attende i dati su inflazione e prezzi alla produzione in arrivo nei prossimi giorni - infatti, il rialzo più marcato è per il Nasdaq a +0,7%.

Mentre sul fronte delle materie prime sale di un altro 6% il prezzo del gas naturale, dopo l'inizio dello sciopero dei dipendenti delle piattaforme offshore australiane.