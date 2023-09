Le borse europee rallentano nel finale, petrolio vicino a 94 dollari

Rallentano nel finale le Borse europee, appesantite dall'avvio negativo di Wall Street che guarda con qualche preoccupazione alla decisione della Federal Reserve della prossima settimana. Milano è la peggiore, si ferma appena sopra la parità a +0,08%; salgono più nettamente Francoforte e soprattutto Parigi, a +0,96%, trainata dal lusso e da alcuni titoli industriali. Avanzano in negativo invece gli indici di Wall Street, con il Nasdaq in particolare che perde oltre l'1,3% - pesano qui proprio i timori di un nuovo ritocco al rialzo dei tassi anche Oltreoceano, dopo quello deciso ieri dalla Bce. In leggera risalita lo spread tra Btp italiano e bund tedesco (178 punti base) e soprattutto il rendimento sul decennale italiano, a 4,45%. Mentre sul fronte delle materie prime continua la corsa del prezzo del petrolio, con il Brent che tocca più volte quota 94 dollari al barile, riscendendo poi a 93,8, e il Wti americano stabilmente sopra i 90. Effetto dei tagli degli obiettivi di produzione degli scorsi giorni da parte di Arabia Saudita e Russia ma anche di una domanda che, nonostante il rallentamento economico globale, resta dinamica.