Borse in calo, a Milano pesa l'effetto dividendi

Borse in ribasso dopo un inizio poco mosso. Milano segna -0,61%, la peggiore in Europa è Parigi, che vede l'indice Cac40 in calo di circa l'1%. A trascinarlo al ribasso è il -9% di Société générale, dopo la presentazione del piano industriale da parte del nuovo amministratore delegato Slawomir Krupa, con obiettivi leggermente inferiori rispetto ai target al 2025 che la banca aveva confermato a febbraio.

Sul listino italiano, invece, si segnalano i cali dovuti alla distribuzione dei dividendi, dunque a motivi tecnici, che oggi interessano tre titoli: Eni, StMicroelectronics e Piaggio. Gli occhi degli investitori tuttavia questa settimana saranno puntati soprattutto sugli Stati Uniti, dove mercoledì sera la Fed deciderà sui tassi di interesse. Al momento a Wall Street il clima è di attesa, l'apertura si preannuncia tranquilla. Sale intanto ancora il petrolio, il Brent supera è arrivato a 94 dollari e mezzo al barile, +4% in una settimana, +8% dall'inizio del mese. Mentre sul fronte dei titoli di Stato, lo spread Btp/Bund torna a toccare i 180 punti base, il rendimento del Btp Italiano sfiora il 4,50%. In tema di titoli, per la seconda emissione del Btp Valore, che partirà il 2 ottobre, è stato reso noto il premio fedeltà per chi lo tiene fino alla scadenza, 0,5%, mentre il rendimento sarà reso noto il 29 settembre. In Asia invece sotto i riflettori ancora una volta Evergrande, il colosso immobiliare cinese in forte difficoltà. La polizia di Shenzhen, nel sud della Cina, ha annunciato l'arresto di diversi dipendenti della sua filiale finanziaria, Evergrande Wealth Management. Il titolo è sceso inizialmente del 25%, per poi riportarsi vicino alla parità.