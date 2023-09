Borse in calo, effetto dividendi per Eni e StM

La settimana è iniziata con i riflettori ancora una volta su Evergrande, il colosso immobiliare cinese in forte difficoltà. La polizia di Shenzhen, nel sud della Cina, ha annunciato l'arresto di diversi dipendenti della sua filiale finanziaria, Evergrande Wealth Management. Il titolo è sceso inizialmente del 25%, per poi riportarsi vicino alla parità (-1,61%). E un'altra società immobiliare cinese, Country Garden, dovrà pagare entro stasera i creditori di un bond denominato in dollari. Mentre entro questa sera i creditori di un'obbligazione in yuan potranno votare sulla richiesta della società di rinviare i pagamenti delle cedole.

Fattori che hanno contribuito al -1,41% della borsa di Hong Kong, di poco positiva invece quella di Shanghai (+0,26%), agevolata dall'immissione di liquidità per l'equivalente di 25 miliardi di dollari da parte della banca centrale cinese attraverso pronti contro termine. La borsa di Tokyo è invece rimasta chiusa per la festività del giorno degli anziani.

Intanto l'Europa riapre con gli indici in calo, Milano -0,38%, Londra -0,15%, Francoforte -0,36%. A Piazza Affari pesa il -1,58% di Eni, che oggi distribuisce il dividendo, come StMicroelectronics (-1,20%).

Sale ancora il petrolio, il Brent tocca i 94,77 dollari al barile, +4,5% in una settimana, +9% dall'inizio del mese.

Gli occhi degli investitori tuttavia questa settimana saranno puntati soprattutto sugli Stati Uniti, dove mercoledì sera la Fed deciderà sui tassi di interesse. Praticamente certa la pausa nella riunione di settembre; il FedWatch Tool del gruppo Cme, basato sui prezzi dei future sui titoli di Stato a breve termine, segnala però anche un 73% di probabilità di pausa anche nella riunione di novembre.