Borse in rialzo, gli investitori credono nella fine della stretta Bce

Avvio in rialzo per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Ieri la Bce ha innalzato i tassi al livello record del 4,50% ma ha fatto capire che è alla fine del suo lungo ciclo di stretta. Per questo i mercati hanno reagito decisamente bene: scommettono sulla pausa o addirittura sui tagli ai tassi.



Milano guadagna mezzo punto, Londra lo 0,7%, Francoforte lo 0,9% e Parigi oltre un punto percentuale.



Altro effetto dell'annuncio della Bce: l'euro scivola a 1,0656 contro il dollaro. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco invece risale oggi a 177 punti base.



L'ultima chiusura di Wall Street è stata decisamente positiva. Bene anche Tokyo e Hong Kong dopo i dati macroeconomici in arrivo dalla Cina e migliori del previsto.