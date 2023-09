Borse positive, fiammata del gas

Milano in apertura guadagna lo 0,4%.



A Piazza Affari attenzione ancora al settore delle utilities che ieri ha tenuto a galla il listino, e ai bancari. Oggi sui giornali molte le ricostruzioni dei contatti tra i soci per il rinnovo del board di Mediobanca.



Il gas in netto aumento in apertura, a 34,7 euro megawattora, dopo essere salito sopra i 35 rispetto a una chiusura a 32,7 ieri.



A spingerlo sono gli scioperi parziali iniziati in Australia dopo il fallimento delle trattative tra sindacati e Chevron. I due impianti interessati coprono circa il 7% della fornitura globale di gas naturale liquefatto.



Fronte valute l'euro si rivaluta leggermente ma resta comunque ai minimi da 8 settimane sul dollaro (1,071) e questo riflette in qualche modo la disparità di valutazioni sulla robustezza delle due economie.