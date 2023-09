Borse prudenti alla vigilia della decisione Bce, ripiega il petrolio

Restano prudenti le Borse europee, ma recuperano qualcosa rispetto alla prima parte di seduta dopo l'apertura di Wall Street e il dato sull'inflazione americana che ad agosto risale leggermente, al 3,7%. Un recupero atteso e legato in gran parte al rincaro dell'energia, come dimostra il fatto che il dato depurato dai prezzi energetici e alimentari - la cosiddetta inflazione “core” - si confermi invece in calo di 4 decimi di punto percentuale, al 4,3%. Milano chiude comunque in negativo, con un -0,36%, in linea con Parigi e Francoforte; Londra la migliore appena sotto la parità.

Mentre sul fronte delle materie prime ripiega leggermente il prezzo del petrolio, con il brent che torna appena sotto i 92 dollari al barile - siamo comunque ai massimi da dicembre dello scorso anno. Risale invece di oltre il 6% il gas naturale, che si avvicina di nuovo ai 37 euro al megawattora in una fase di estrema volatilità generata dalle incertezze sulla produzione in Australia, dove continua a tempo indeterminato lo sciopero sulle piattaforme offshore.