Brandizzo, indagati 4 dirigenti dell'azienda Sigifer. Informativa di Salvini alla Camera - diretta

Quattro nuovi indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo, in provincia di Torino, nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, nella notte tra il 30 e il 31 agosto.

Nel registro degli indagati - come riportato anche dalla Gazzetta di Parma - sono stati iscritti anche quattro dirigenti della Sigifer, azienda di Borgo Vercelli per cui lavoravano le vittime. Anche per loro, che si uniscono alle altre due persone già indagate, l'ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Ivrea è omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario.

Informativa alla Camera del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sul tragico incidente.