Strage di Brandizzo, Salvini: "Garantisco che chi ha sbagliato pagherà"

"Al di fuori di ogni regola. È chiaro ed evidente che non puoi lavorare su binario se la circolazione non è interrotta, con certificato bollato".

Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a radio Rtl 102.5, in merito al tragico incidente avvenuto lo scorso 31 agosto, che ha causato la morte di cinque operai travolti da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari della linea ferroviaria Milano-Torino, a Brandizzo.

"Quello che posso garantire è che chi ha sbagliato pagherà", aggiunge: "Chiederò all'azienda competente di prendere provvedimenti. Non si lavora sui binari se ci sono treni in movimento, non c'è nessuna consuetudine di andare a morire sui binari, ci son protocolli ferrei. Chiederò che chi ha sbagliato paghi perché il licenziamento non può esserci solo nel privato".