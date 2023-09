Istituto superiore di sanità, Rocco Bellantone proposto come nuovo presidente

"Sono stati anni 'storici e straordinari' dove l'Istituto Superiore di Sanità è stato chiamato ad un incessante e totalizzante impegno che ha richiesto il contributo di tutte le Sue componenti. È proprio grazie a questo impegno che la consapevolezza, nel nostro Paese, di quanto sia rilevante ed essenziale la presenza di Iss per promuovere e tutelare la salute, è oggi ancor più largamente diffusa". Con queste parole il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha salutato con una lettera l'istituto. Gli ultimi incontri con i direttori e lo staff si sono tenuti questa mattina, poche ore prima di incontrare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che gli ha comunicato la decisione sul nome del successore: Rocco Bellantone.

Bellantone, che vanta un curriculum di tutto rispetto, è professore ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica e membro del Consiglio Superiore di Sanità; ha già ricoperto il ruolo di preside della facoltà di Medicina dell’università Cattolica di Roma e di direttore di medicina al Policlinico. In carriera ha effettuato oltre 20.000 interventi chirurgici come primo operatore di media e alta chirurgia ed è autore di 600 lavori scientifici su argomenti di interesse sperimentale e clinico È stato tra gli ideatori di una nuova tecnica di chirurgia tiroidea con approccio video-assistito, che gli ha valso un esteso riconoscimento a livello internazionale. Nel Cv non manca anche una parentela importante, è il cugino di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'attuazione del programma.

Brusaferro era a capo dell'Istituto dal 7 gennaio 2019, attraversando interamente gli anni più duri della pandemia. Un lungo applauso e parole di riconoscenza per l'operato, da parte dei direttori a Brusaferro, con l'apprezzamento per "l'impegno" e "l'onestà": "In questi 4 anni abbiamo traguardato assieme diverse trasformazioni ed evoluzioni organizzative, amministrative e strutturali dopo averle concordate nell'autunno 2019. Iss ha acquisito nuove competenze e partecipazioni a reti nazionali e internazionali ed è attore protagonista nel gestire alcune delle progettualità nazionali ed europee più rilevanti per la salute del Paese".

Da domani Brusaferro, come lui stesso ha spiegato, rientra nel suo ruolo di professore ordinario di Igiene Generale ed Applicata presso la Università di Udine "ed in questa veste continuerò ad occuparmi ed impegnarmi per la Sanità Pubblica e sono certo che, con molti di voi, non mancheranno le occasioni di collaborazione e sinergia".

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha formalizzato l'avvicendamento con nota trasmessa alla presidenza del Consiglio dei Ministri con cui ha proposto la nomina del professor Rocco Bellantone, a presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. L'incarico dovrà essere formalizzato attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nella nota si comunica che il ministero della Salute: “ha nominato il professor Rocco Bellantone commissario straordinario dell'Istituto per un periodo di sei mesi e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente” e che "Il commissario straordinario - conclude il comunicato - assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione".