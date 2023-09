Caccia all'uomo a Londra, soldato sospettato di terrorismo evade dal carcere

Un uomo sospettato di reati di terrorismo è evaso dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra ed è in fuga, la polizia ha lanciato un appello a tutti affinché la aiutino a trovarlo. Si ritiene che Daniel Abed Khalife, 21 anni, membro in servizio dell'esercito britannico, sia fuggito dalla prigione di epoca vittoriana intorno alle 7.50 di mercoledì indossando una maglietta bianca, pantaloni a quadri bianchi e rossi e stivali marroni con punta in acciaio.

La polizia metropolitana sta facendo tutto il possibile per riprenderlo ed ha invitato la popolazione ad aiutare a trovare il sospetto, descritto come di corporatura snella, alto 1,88, con corti capelli castani. I cittadini sono stati avvertiti di non avvicinarsi ma di chiamare il 999. Khalife era in custodia cautelare presso l'HMP Wandsworth, un carcere di categoria B, non di massima sicurezza quindi, in attesa di processo in relazione a reati di terrorismo e violazione della legge sui segreti ufficiali.

A gennaio si è dichiarato non colpevole di aver sollecitato o tentato di ottenere informazioni che potrebbero essere utili a commettere o preparare un atto terroristico, e di aver pubblicato un articolo con l'intenzione di arruolare altri alla sua causa. Le prime due accuse erano contrarie alla legge sul terrorismo e la terza contraria alla legge sui segreti ufficiali. Successivamente sarebbe dovuto comparire davanti alla corte della corona di Woolwich a novembre.

"Abbiamo una squadra di agenti che sta effettuando indagini approfondite e urgenti per localizzare e detenere Khalife il più rapidamente possibile", ha affermato il comandante Dominic Murphy, capo del comando antiterrorismo del Met. “Tuttavia, chiunque può aiutarci e se qualcuno dovesse vedere Khalife, o avere informazioni su dove potrebbe essere, per favore chiami immediatamente il 999. Voglio anche rassicurare il pubblico che non abbiamo informazioni che indichino, né alcun motivo di credere, che Khalife rappresenti una minaccia per la popolazione”.

Alla domanda su rapporti non confermati secondo cui potrebbe essere scappato aggrappandosi al fondo di un furgone per le consegne, un portavoce del Prison Service ha detto: "Stiamo lavorando per capire come sia fuggito". Khalife aveva collegamenti con la zona di Kingston, ha detto Scotland Yard. Si ritiene che molto probabilmente rimanga nell'area di Londra, anche se potrebbe aver viaggiato più lontano.

Wandsworth è una prigione locale con una capacità di 1.334 detenuti costruita 170 anni fa. L’ ultimo rapporto di ispezione dell’ispettore delle carceri di Sua Maestà del 2021 afferma: “Una grave violazione della sicurezza aveva portato a una fuga nel 2019. Ci è stato dato qualche assicurazione che erano state intraprese azioni per prevenire ulteriori fughe in risposta alle indagini che seguirono. Tuttavia, gli attuali dati hanno evidenziato alcune preoccupanti lacune nella sicurezza”.

L'Associazione degli ufficiali penitenziari, che rappresenta il personale penitenziario, ha rifiutato di commentare la fuga.