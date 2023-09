Calcio, offerte senza limiti dall'Arabia Saudita: sul piatto 250 milioni per Salah del Liverpool

Un rialzo costante, apparentemente senza limiti. Per arrivare a insidiare i campionati più ricchi (un tempo) e attrattivi del pianeta come quello inglese e spagnolo. A due giorni dalla chiusura del mercato saudita, c'è un nuovo rilancio dell'Al-Ittihad, disposto a pagare oltre 250 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino di Mohamed Salah del Liverpool. Un'offerta senza precedenti nella storia del calcio che, nonostante la volontà dell'allenatore Jurgen Klopp di trattenere il calciatore, ora sembra che stia facendo vacillare non solo i Reds ma lo stesso attaccante egiziano, noto al campionato italiano per aver indossato le maglie di Roma e Fiorentina. Il club di Gedda sembra pronto infatti a ricoprire d'oro, con un contratto triennale da oltre cento milioni di euro, numerosi benefit e altri contratti di sponsorizzazione. La risposta finale dell'interessato è attesa nella giornata di domani.