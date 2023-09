Champions, Braga-Napoli: azzurri in trasferta per vincere

E' la prima volta che il Napoli affronta lo Sporting Braga in una competizione ufficiale. Ed è anche il debutto in Champions di Andy Garcia in qualità di allenatore del Napoli. Gli azzurri partono in trasferta, portandosi dietro il pareggio, in rimonta, contro il Genoa, e la precedente sconfitta contro la Lazio. Inizio decisamente poco incisivo e squadra che sembra ancora in rodaggio, visti anche i cambiamenti a bordo campo. Ma tra il tecnico e il gruppo circola un po' di nervosismo, anche alla luce anche del gesto di stizza di Kvaratskhelia nell'ultima partita.

Il tecnico Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia: "E' la prima del girone che vogliamo superare, veniamo qui per vincere e con molta determinazione, ambizione e fiducia. Sappiamo che è una partita di Champions e che tutti i giocatori in campo saranno al massimo per tutta la gara, ma noi veniamo qui con la voglia di conquistate i primi tre punti in Europa".

Riguardo Rrahmani in difesa: "Ha saltato il Genoa perché non andava rischiato, dovrebbe esserci domani. Speriamo che tutti stiano bene per poter scegliere".

Dall'altra parte, in Portogallo, Artur Jorge, allenatore del Braga, che conosce bene gli ostacoli che la sua squadra potrebbe incontrare di fronte al team Campione d'Italia, commenta alla vigilia del match: "Il Napoli è una squadra molto forte che ha notevoli individualità con caratteristiche che non si sono modificate dopo il cambio dell'allenatore. Per noi sarà una partita difficile. La mia squadra quest'anno ha vinto sei partite su nove giocate e allora pensiamo di affrontare il Napoli con convinzione, giocando con leggerezza. D'altro canto l'ambizione dei calciatori, quando scendono in campo, è sempre quella di vincere".