Champions, alle 21 Real Sociedad-Inter: i nerazzurri puntano a un avvio-champagne anche in Europa

Hanno ingranato subito la quinta in campionato e ora puntano a far “mangiare la polvere” agli avversari anche in Champions League. L'Inter sa di potersi giocare il primato nel Gruppo D in cui sono stati inseriti, oltre alla Real Sociedad con cui duellerà stasera, anche Benfica e Salisburgo.

Gli sfidanti baschi e poi l'Empoli e il Sassuolo: saranno tre match in sette giorni per i nerazzurri di Simone Inzaghi che, dopo l'ottimo avvio nel torneo nazionale, vogliono partire con il piede giusto anche in Champions. L'Inter arriva all'esordio continentale nel migliore dei modi, a partire da un derby vinto con una “manita” che già risulta indimenticabile. La squadra nerazzurra non ha soltanto dimostrato un valore diverso negli scontri diretti, ma anche che può contare su tutta la rosa a disposizione. I nuovi arrivati in estate si stanno già integrando alla perfezione.

Sul fronte terreno di gioco, l'Inter perde Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco infatti non sarà a disposizione a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Tra i convocati non ci sarà anche Cuadrado, out per una tendinite al ginocchio.